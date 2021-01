Chiara Ferragni, una fan la offende: la sua risposta spiazza tutti (Di lunedì 4 gennaio 2021) Chiara Ferragni ormai è consapevole delle critiche che le ripongono e risponde tono su tono a tutti gli haters. Ecco l’ultima offesa nei suoi confronti e la sua risposta spiazzante. Chiara Ferragni è ormai abituata agli haters e alle critiche che giorno dopo giorno le ripongono sul suo profilo Instagram. L’impreditrice digitale non lascia certamente L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 4 gennaio 2021)ormai è consapevole delle critiche che le ripongono e risponde tono su tono agli haters. Ecco l’ultima offesa nei suoi confronti e la suante.è ormai abituata agli haters e alle critiche che giorno dopo giorno le ripongono sul suo profilo Instagram. L’impreditrice digitale non lascia certamente L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

CheDonnait : Questo è uno dei tanti motivi per cui amiamo #ChiaraFerragni - xgyan0 : ho delle borse sotto gli occhi che la collezione di Chiara Ferragni in confronto non è niente - Diregiovani : Ecco tutte le 'mamme famose' in attesa della cicogna nel 2021 ???? #chiaraferragni #EmilyRatajkowski - Lucifer695 : RT @nakedcelebrity4: Chiara Ferragni’s perky tits. - SamuelaFerraro : Il mio sogno: un armadio rifornito come quello di Chiara Ferragni -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni Questo bracciale Hermès di Chiara Ferragni è il gioiello cult Yahoo Finanza Chiara Ferragni, una fan la offende: la sua risposta spiazza tutti

Chiara Ferragni è stata nuovamente attaccata dagli haters per una foto con il pancione. La risposta dell'influencer spiazza tutti.

Fedez, il brand Intimissimi stralcia il contratto, lui: 'Mi odiano'

Il marito di Chiara Ferragni in un post su Instagram ha riferito che è stata interrotta la collaborazione con il brand Intimissimi.

Chiara Ferragni è stata nuovamente attaccata dagli haters per una foto con il pancione. La risposta dell'influencer spiazza tutti.Il marito di Chiara Ferragni in un post su Instagram ha riferito che è stata interrotta la collaborazione con il brand Intimissimi.