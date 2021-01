Chiara Ferragni | “Me and my baby” Sorpresa…non è Leone! – FOTO

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Una sorpresa bellissima appare sotto i riflettori di Instagram del profilo di, in compagnia di una persona davvero speciale: “Non è Leone” L’imprenditrice e super showgirl della moda… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it.

Advertising

idliketohugy0u : RT @PR0BL3M4T1CG1RL: Anche se avessi l’armadio di Chiara ferragni non saprei cosa mettermi. - NiallToMeetYa : Fedez e Chiara Ferragni me li ricordavo diversi - Chiaraema1 : RT @DelpapaMax: - anto_galli4 : RT @DelpapaMax: - DelpapaMax : -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Una sorpresa bellissima appare sotto i riflettori di Instagram del profilo di Chiara Ferragni, in compagnia di una persona davvero speciale: "Non è Leone" ...Ecco l'ultima classifica degli Influencer più seguiti in Italia aggiornata al mese di novembre 2020 e stilata da Sensemakers per Primaonline.it sulla base dei dati di Shareablee ...