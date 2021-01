Chiara Ferragni, la foto in slip e reggiseno con il pancione. Un fan la critica, la sua risposta spiazza tutti: «Le mie tettin*…» (Di lunedì 4 gennaio 2021) Chiara Ferragni, la foto in slip e reggiseno con il pancione. Un fan la critica, la sua risposta spiazza tutti: «Le mie tettine…». L’imprenditrice digitale ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto che ha fatto subito il giro del web. Nell’immagine, la moglie di Fedez è ritratta in lingerie con il pancione in bella mostra. A corredo dello scatto, Chiara Ferragni scrive: «Feeling myself». Un invito alle follower ad accettarsi come sono. Tanti i commenti di consenso delle fan. Ma tra i messaggi spunta il post sarcastico di un utente: «Urge un reggiseno più grande». Immediata la replica di Chiara Ferragni: «Le ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 4 gennaio 2021), laincon il. Un fan la, la sua: «Le mie tettine…». L’imprenditrice digitale ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto che ha fatto subito il giro del web. Nell’immagine, la moglie di Fedez è ritratta in lingerie con ilin bella mostra. A corredo dello scatto,scrive: «Feeling myself». Un invito alle follower ad accettarsi come sono. Tanti i commenti di consenso delle fan. Ma tra i messaggi spunta il post sarcastico di un utente: «Urge unpiù grande». Immediata la replica di: «Le ...

