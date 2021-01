Chi sono i furbetti del cartellino e cosa rischiano secondo la legge italiana

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Le notizie di cronaca spesso ci raccontano delle “imprese” dei cosiddetti “del“, ovvero lavoratori subordinati che, di fatto, non rispettano gli obblighi diin materia di timbratura delsul luogo di lavoro.ben noti i casi di chi non va in ufficio, perché l’amico collega timbra al posto suo, oppure quelli di chi preferisce andare a lavoro, timbrare e poi uscire per andare a correre al parco, fare la spesa o bere qualal bar. Gli episodi di questo tipo in Italiainnumerevoli, ma il punto qui è il seguente: chedel? ovvero a quali illeciti – e conseguenti sanzioni – vanno incontro, comportandosi così? Vediamolo. ...