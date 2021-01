Chelsea, Werner da ridere: la bandierina lo manda ko (Di lunedì 4 gennaio 2021) proprio un periodo sfortunato quello che sta attraversando Timo Werner , l'attaccante ex Lipsia acquistato dal Chelsea lo scorso luglio per 53 milioni di euro. Nella partita casalinga persa per 1-3 ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 4 gennaio 2021) proprio un periodo sfortunato quello che sta attraversando Timo, l'attaccante ex Lipsia acquistato dallo scorso luglio per 53 milioni di euro. Nella partita casalinga persa per 1-3 ...

Advertising

GreenMidnight1 : @NandoPiscopo1 @artenight @Zorochan_1 @antigiannino96 @JoeCipolla_spb @bronislavio Già se parti con 'qui sopra' per… - sportli26181512 : #Chelsea, Werner da ridere: la bandierina lo manda ko: L'attaccante tedesco, a secco di gol dal 7 novembre scorso,… - Ladybauscia : Il 4 gennaio e abbiamo già un vincitore per la minchiata di mercato più assurda 'Calciomercato Inter, addio Lukaku… - antonioamodio15 : @_Morik92_ Ma a questo punto, se il Chelsea non lascia Giroud, perché non provarci per Timo Werner in prestito semestrale? - cmercatoweb : ????#Inter, scambio folle dalla Premier League: addio a Lukaku! -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Werner Chelsea, Werner a secco da undici partite. Shearer: "Inizi a calciare i rigori e tornerà come nuovo" TUTTO mercato WEB Non segna da 12 partite e si fa male calciando la bandierina: momento no per Werner

Timo Werner è finito nell’occhio del ciclone a causa delle prestazioni tutt’altro che positive. L’attaccante tedesco, pagato 53 milioni di sterline la scorsa estate, non è ancora riuscito a mostrare t ...

Calciomercato, sconfitta decisiva | Futuro in bilico per Lampard

La sconfitta con il Manchester City potrebbe essere fatale per Lampard: la dirigenza del Chelsea inizia a cercare il sostituto ...

Timo Werner è finito nell’occhio del ciclone a causa delle prestazioni tutt’altro che positive. L’attaccante tedesco, pagato 53 milioni di sterline la scorsa estate, non è ancora riuscito a mostrare t ...La sconfitta con il Manchester City potrebbe essere fatale per Lampard: la dirigenza del Chelsea inizia a cercare il sostituto ...