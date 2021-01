Chelsea, Frank Lampard a rischio esonero? Il club comincia a guardarsi intorno (Di lunedì 4 gennaio 2021) La panchina di Frank Lampard non è più così salda. Secondo “The Athletic”, il Chelsea starebbe già guardandosi intorno per valutare delle eventuali alternative all’attuale tecnico, la cui posizione appare sempre più compromessa dopo la pesante sconfitta di ieri contro il Manchester City di Pep Guardiola e un periodo non certo brillante. Nonostante gli importanti investimenti fatti la scorsa estate sul mercato con gli arrivi dei vari Werner, Ziyech, Havertz, Chilwell e Mendy, il Chelsea ha vinto solo una delle ultime sei gare di Premier League, scivolando al settimo posto in compagnia di Aston Villa, Southampton e West Ham. E adesso Frank Lampard è a rischio esonero. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 gennaio 2021) La panchina dinon è più così salda. Secondo “The Athletic”, ilstarebbe già guardandosiper valutare delle eventuali alternative all’attuale tecnico, la cui posizione appare sempre più compromessa dopo la pesante sconfitta di ieri contro il Manchester City di Pep Guardiola e un periodo non certo brillante. Nonostante gli importanti investimenti fatti la scorsa estate sul mercato con gli arrivi dei vari Werner, Ziyech, Havertz, Chilwell e Mendy, ilha vinto solo una delle ultime sei gare di Premier League, scivolando al settimo posto in compagnia di Aston Villa, Southampton e West Ham. E adessoè a. SportFace.

L'attaccante tedesco del Chelsea sta vivendo un momento difficile dato che è a secco di reti da novembre. Contro il City il suo assurdo infortunio sta facendo il giro del web ...

LONDRA - Secondo "The Athletic" La panchina di Frank Lampard scricchiola e il Chelsea starebbe già guardandosi intorno per valutare delle eventuali alternative. La posizione dell'ex centrocampista ...

