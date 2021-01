Che fine ha fatto il vaccino di Oxford e AstraZeneca?

Leggi su wired

(Di lunedì 4 gennaio 2021) (immagine: Getty Images)La confusione sui risultati della sperimentazione sta condizionando in modo pensante l’iter di approvazione delcontro Covid-19 sviluppato dall’università die dain Europa: gli esperti dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) stanno prendendo visione dei nuovi dossier per capire se le criticità sui dati di efficacia siano state risolte. Solo il Regno Unito per ora ha approvato per uso di emergenza il prodotto e ne ha cominciato la somministrazione – un’accelerata che alcuni ritengono sia dettata dal massiccio incremento dei contagi imputati alla nuova variante inglese di Sars-Cov-2. Che conseguenze potrebbe avere questo ritardo per gli stati membri e per l’Italia in particolare? I dubbi suldiL’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ...