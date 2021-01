Che Dio ci aiuti 6: Elena Sofia Ricci racconta il ritorno di Suor Angela (Di lunedì 4 gennaio 2021) Incontro con la protagonista della sesta stagione di Che Dio c’aiuti, Elena Sofia Ricci, che torna a indossare i panni di Suor Angela in un anno complesso per il Covid ma entusiasmante per la fiction di Rai1, in arrivo dal 7 gennaio. Leggi su comingsoon (Di lunedì 4 gennaio 2021) Incontro con la protagonista della sesta stagione di Che Dio c’, che torna a indossare i panni diin un anno complesso per il Covid ma entusiasmante per la fiction di Rai1, in arrivo dal 7 gennaio.

Advertising

Pontifex_it : Gesù è la Parola eterna di Dio, che da sempre pensa a noi e desidera comunicare con noi. #Angelus - Pontifex_it : Contemplando la scena della Natività possiamo diventare un po’ bambini e lasciare che rinasca in noi lo stupore per… - annatrieste : Se un padre di famiglia che a 50anni di sabato sera tra acqua e vento cerca di abbuscarsi la giornata facendo le co… - VinPis78 : @padremarcosj Una preghiera per lei e per tutto l'ordine a cui appartiene. Mi viene in mente un carissimo padre Ges… - Domenic55547198 : @marcotravaglio E ricorda che non sono un elettore del PD e ringrazio Dio di non avere comunisti e 5 stelle in casa… -