Che cos'è la zona bianca? Il significato e le regole da rispettare (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Comitato Tecnico Scientifico ha proposto l'inserimento, nella rosa dei colori relativa all'indice di contagio regionale, la zona bianca. Un'area a bassissimo indice di contagio, nella quale verrà consentita la ripartenza di tutte le attività e la revoca delle limitazioni orarie di coprifuoco. La zona bianca: contagi azzerati, attività aperte, niente coprifuoco Sembra lontanissimo il periodo in cui non vi erano limitazioni orarie di coprifuoco, tutte le attività erano aperte ed i contagi davvero pochi da lasciar respirare le strutture sanitarie. Ebbene, il Governo, nel prossimo Dpcm del 15 gennaio 2021, vorrebbe arrivare proprio a questo traguardo: l'istituzione di una zona bianca, nella quale bar, ristoranti, cinema, teatri e palestre saranno aperti. Dove, ovviamente, sarà ...

