Che cosa accade dopo il 6 gennaio: l’Italia zona rossa nel fine settimana. Le misure in pectore (Di lunedì 4 gennaio 2021) Che cosa accadrà dopo il 6 gennaio? dopo il vertice domenicale tra il premier Conte, il ministro Boccia, i capidelegazione della maggioranza e il Cts, si fa strada l’idea di un ‘provvedimento ponte’ tra il 7 e il 15 gennaio. Ma da qui all’Epifania tutto può succedere. Il governo non è nuovo a stop and go. E dovrà fare i conti con il pressing delle Regioni resta forte. Post 6 gennaio, il governo alle prese con il nuovo decreto La ricetta che Palazzo Chigi sta ‘limando’ è quella di un lockdown nei fine settimana. Divieto di spostamento tra le regioni, ristoranti e bar solo da asporto nel prossimo week end. E ancora il divieto di ospitare più di due persone a casa, tra amici e parenti. Insomma un’Italia ancora confinata, è quella che ipotizza il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Cheaccadràil 6il vertice domenicale tra il premier Conte, il ministro Boccia, i capidelegazione della maggioranza e il Cts, si fa strada l’idea di un ‘provvedimento ponte’ tra il 7 e il 15. Ma da qui all’Epifania tutto può succedere. Il governo non è nuovo a stop and go. E dovrà fare i conti con il pressing delle Regioni resta forte. Post 6, il governo alle prese con il nuovo decreto La ricetta che Palazzo Chigi sta ‘limando’ è quella di un lockdown nei. Divieto di spostamento tra le regioni, ristoranti e bar solo da asporto nel prossimo week end. E ancora il divieto di ospitare più di due persone a casa, tra amici e parenti. Insomma un’Italia ancora confinata, è quella che ipotizza il ...

