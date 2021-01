Charlotte Casiraghi è il nuovo volto di Chanel

(Di lunedì 4 gennaio 2021)è la nuova testimonial per la campagna Primavera Estate 2021 di. La nota maison di moda francese sceglie un’esponente della famiglia reale del Principato di Monaco comeper la nuova collezione. L’innegabile eleganza, che d’altronde la contraddistingue, la rende la candidata ideale per rappresentare l’essenza della collezione. Gli abiti che compongono

Sarà Charlotte Casiraghi l'ambassador Chanel per la prossima collezione estiva e per il nuovo progetto Les Rendez-vous littéraires rue Cambon.