Charlotte Casiraghi e Chanel | i primi scatti da brand ambassador

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Assieme alla famiglia reale monegasca, Charlotte Casiraghi è sempre stata molto legata alla maison Chanel: basti pensare che lo storico direttore artistico del Ballo della Rosa, annuale gala benefico organizzato al Principato di Monaco, è stato proprio Karl Lagerfeld, e che la principessa ha sfoggiato nientemeno che una creazione di Chanel per le nozze con Dimitri Rassam. Ma non solo, perché a suggellare l’intreccio tra la casa di moda francese e Charlotte Casiraghi, è arrivato un annuncio fashion che ben inaugura questo 2021: la nipote di Grace Kelly è infatti la nuova brand ambassador della maison. Incarnazione ideale dello charme femminile dal tocco francese, e allo stesso tempo donna libera, colta e indipendente, Charlotte riflette perfettamente i valori e l’estetica portata avanti da Mademoiselle Coco e, oggi, da Virginie Viard: impossibile dimenticare le immagini che la ritraggono nel libro del 2012 The Little Black Jacket: Chanel’s Classic Revisited, di Karl Lagerfeld e Carine Roitfeld. https://www.youtube.com/watch?v=KsyWPZYy5pk