Charlie's Angels: tutto quello che c'è da sapere sul film

Charlie's Angels: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 4 gennaio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Charlie's Angels, film del 2019 scritto e diretto da Elizabeth Banks. La pellicola si basa sulla serie televisiva omonima creata da Ivan Goff e Ben Roberts, e funge da seguito sia della serie che dei film precedenti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Charlie's Angels ha sempre fornito sicurezza e capacità investigative ai clienti privati. Ora l'agenzia Townsend si è espansa a livello internazionale con le donne più intelligenti, senza paura e altamente addestrate in tutto il mondo: più squadre guidate da più Bosley, completando le missioni più difficili in ...

