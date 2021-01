Cecina (Livorno) – Auto pirata travolge e uccide 63enne: arrestato giovane (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 23enne secondo quanto ricostruito, avrebbe nascosto l’Auto in un terreno agricolo e poi sarebbe tornato nel comune livornese con la volontà di costituirsi. Rintracciato dai carabinieri, è stato sottoposto agli arresti domiciliari È stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale un 23enne cecinese il quale, secondo gli investigatori, era alla guida dell’Auto che ieri, domenica 3 gennaio, ha investito e ucciso Leggi su periodicodaily (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 23enne secondo quanto ricostruito, avrebbe nascosto l’in un terreno agricolo e poi sarebbe tornato nel comune livornese con la volontà di costituirsi. Rintracciato dai carabinieri, è stato sottoposto agli arresti domiciliari È statocon l’accusa di omicidio stradale un 23enne cecinese il quale, secondo gli investigatori, era alla guida dell’che ieri, domenica 3 gennaio, ha investito e ucciso

