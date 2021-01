Catania, Tacopina: “Nuovi rinforzi a Raffaele e se c’è la possibilità subito della B la sfrutteremo” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Si avvina il momento della fumata bianca per Joe Tacopina che sarà il nuovo presidente del Catania, il primo straniero della storia del club matricola 11700. L'avvocato italo-americano oggi alla Gazzetta dello Sport nell'edizione regionale ha detto: “Quello che ci siamo posti come obiettivo primario è di portare il club in serie B e poi ovviamente in serie A: questa è la priorità principale per fare del Catania un top club in Italia. Valuteremo insieme con Giovanni Gardini, lo staff per creare un programma di lavoro specifico. Li incontreremo individualmente per avere un’intesa totale su ogni particolare. Inizieremo a gettare le basi per dare concretezza al nostro piano. Stagione del Catania? La squadra è al terzo posto, e se dovessero essere restituiti i due punti sarebbe da sola in ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 4 gennaio 2021) Si avvina il momentofumata bianca per Joeche sarà il nuovo presidente del, il primo stranierostoria del club matricola 11700. L'avvocato italo-americano oggi alla Gazzetta dello Sport nell'edizione regionale ha detto: “Quello che ci siamo posti come obiettivo primario è di portare il club in serie B e poi ovviamente in serie A: questa è la priorità principale per fare delun top club in Italia. Valuteremo insieme con Giovanni Gardini, lo staff per creare un programma di lavoro specifico. Li incontreremo individualmente per avere un’intesa totale su ogni particolare. Inizieremo a gettare le basi per dare concretezza al nostro piano. Stagione del? La squadra è al terzo posto, e se dovessero essere restituiti i due punti sarebbe da sola in ...

