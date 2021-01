Caso Zaniolo, Carlo Ancelotti tira le orecchie: “i panni sporchi vanno lavati in casa” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Continua a tenere banco il Caso Zaniolo, il calciatore è fermo per infortunio ma si parla della sua vita privata. In particolar modo è finita la storia con l’ex Sara Scaperrotta che è anche incinta, mentre Madalina Ghenea ha smentito il flirt con il calciatore della Roma, al momento di tratta solo di una frequentazione. Il giallorosso ha deciso di chiudere tutti i profili per evitare di sbandierare la sua vita privata e concentrarsi soltanto sul campo. Caso Zaniolo, il pensiero di Carlo Ancelotti Sull’argomento ha deciso di intervenire anche Carlo Ancelotti, come riportato ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su RadioUno. “Caso Zaniolo? Una volta si diceva che i panni sporchi ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 4 gennaio 2021) Continua a tenere banco il, il calciatore è fermo per infortunio ma si parla della sua vita privata. In particolar modo è finita la storia con l’ex Sara Scaperrotta che è anche incinta, mentre Madalina Ghenea ha smentito il flirt con il calciatore della Roma, al momento di tratta solo di una frequentazione. Il giallorosso ha deciso di chiudere tutti i profili per evitare di sbandierare la sua vita privata e concentrarsi soltanto sul campo., il pensiero diSull’argomento ha deciso di intervenire anche, come riportato ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su RadioUno. “? Una volta si diceva che i...

