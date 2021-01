Caso Regeni, il j'accuse di Zagrebelsky: un governo inetto si nasconde dietro l'Unione europea. (Di lunedì 4 gennaio 2021) Zagrebelsky arricchisce con la sua autorevolezza e competenza, ciò che Globalist ha sostenuto in più articoli: lui usa il concetto di inettitudine, chi scrive quello di genuflessione verso il ... Leggi su globalist (Di lunedì 4 gennaio 2021)arricchisce con la sua autorevolezza e competenza, ciò che Globalist ha sostenuto in più articoli: lui usa il concetto di inettitudine, chi scrive quello di genuflessione verso il ...

Advertising

pfmajorino : Le dichiarazioni della Procura egiziana sul caso #Regeni, rese pubbliche oggi, sono un atto ostile e inaccettabile… - SkyTG24 : Caso Regeni, i genitori denunciano il governo italiano per la vendita di armi all'Egitto - MatteoRichetti : È inaccettabile l’assenza di verità e giustizia sul caso #Regeni. L’Egitto ha annunciato che non ci sono ragioni pe… - _sa7ara : RT @Lara_Rocchetta: - Carlott5S : RT @Moonlightshad1: Come si può chiedere il sostegno dell'Europa riguardo il caso di Giulio Regeni se l'Europa non ha mai alzato la testa n… -