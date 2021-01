Caso Cavani | appello della Federcalcio dell’Uruguay e dei compagni di nazionale alla FA

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Ilsi ingrossa ed arriva anche l’uruguaiana e deidiFA sulla squalifica Arriva l’uruguaiana e deidiFA per chiedere la revocasqualifica aper le accuse di razzismo. «In primo luogo, vogliamo denunciare l’arbitrarietàFederazione inglese. Lontana dal condannare il razzismo, la English Football Association ha commesso un atto discriminatorio nei confronticultura e dello stile di vita del popolo uruguayano. La sanzione rivela una visione prevenuta, ...

Dopo che la Federazione Inglese ha stoppato e multato Cavani per un suo post su Instagram, i compagni di Nazionale si schierano con lui.L’Assocalciatori uruguyana (AFU) non ci sta in merito alla squalifica di tre turni e multa comminata dalla Football Association (FA) nei confronti di Edinson Cavani, eo di aver risposto con un “Gracia ...