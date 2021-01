Caso Assange | perché il Regno Unito ha detto no all’estradizione negli Usa

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Julianha vinto la prima tappa della battaglia contro l’estradizioneStati Uniti. Il giudice britannico, Vanessa Baraitser, ha deciso oggi che il fondatore di WikiLeaks non può essere trasferitoUsa a causa del peggioramento della sua salute mentale e l’alto rischio di suicidio. Le autorità hanno respinto le tesi sulla natura politica del processo e l’attacco contro i diritti umani. Per sostenere la decisione, hanno fatto riferimento alla diagnosi di psichiatri ed esperti che hanno esaminato. Inoltre, è stata analizzata la sua storia clinica e della famiglia, e sono stati sentiti i funzionari della prigione di massima sicurezza a Belmarsh, dove è recluso da aprile del 2019. Per gli esperti,soffre di depressione ricorrente, allucinazioni psicotiche, da moderate a ...

Secondo quanto stabilito, il trasferimento renderebbe “sostanziale” il rischio di suicidio. Possibile ricorso in arrivo ...Il giudice britannico ha detto di no: Julian Assange non potrà andare negli Stati Uniti a causa dei timori per la sua salute mentale ...