Cashback, ecco come cambiano le regole da gennaio: 50 pagamenti a semestre con carta o bancomat per ottenere il rimborso (Di lunedì 4 gennaio 2021) Archiviato l'Extra Cashback di Natale, valido dall'8 al 31 dicembre 2020, da gennaio si riparte con il "nuovo" Cashback. Le novità riguardano il numero di transazioni e la durata del piano. Per ottenere il 10% di rimborso sulle spese effettuate dal 1 gennaio occorrerà, infatti, effettuare 50 pagamenti a semestre. Resta invariata la modalità di pagamento, da effettuare con carta o bancomat e tramite pos. Sarà possibile ottenere un rimborso fino a 150 euro a semestre, con un rimborso massimo, per ogni transazione, di 15 euro. Per partecipare al rimborso di Stato sarà sempre necessaria l'App Io.

