Cashback di Stato, ecco le nuove regole (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Cashback di Stato 2021 è entrato in vigore il 1° gennaio 2021 con alcune nuove regole. Archiviato il Cashback di Natale, il programma di rimborso (Cashback) di Stato, inserito nel più ampio Piano Italia Cashless, si protrarrà fino al 30 giugno 2022. Sono infatti previste tre fasi della durata di un semestre: dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021; dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021; e dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. Il rimborso è previsto entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo. Per il Cashback di Stato, il governo ha previsto una spesa di 1,75 miliardi nel 2021, che diventano tre l’anno successivo. Come funziona il Cashback di Stato Per coloro che si sono già registrati a ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ildi2021 è entrato in vigore il 1° gennaio 2021 con alcune. Archiviato ildi Natale, il programma di rimborso () di, inserito nel più ampio Piano Italia Cashless, si protrarrà fino al 30 giugno 2022. Sono infatti previste tre fasi della durata di un semestre: dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021; dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021; e dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. Il rimborso è previsto entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo. Per ildi, il governo ha previsto una spesa di 1,75 miliardi nel 2021, che diventano tre l’anno successivo. Come funziona ildiPer coloro che si sono già registrati a ...

Advertising

Ultimoprezzo : Buone notizie per chi si è impegnato a cercare di ottenere il #cashbackdistato : i fondi stanziati dovrebbero esser… - znkee : @sbronzodiriace_ Non proprio: come in tutti i provvedimenti simili toccherà cambiare le coperture. Tuttavia, rimbor… - alscol1 : @martacallegari4 @marcotravaglio Padella=no Mes, Ilva di stato, 5 mld per cashback, bonus inutili a volontà Catalfo… - MonicaTedde : RT @RobTallei: Nel sito del 'cashback' Italia c'è l'elenco degli 'issuer' convenzionati. Ma come fa lo Stato a scrivere roba del genere? - infoiteconomia : Cashback di Stato 2021: fino a 3300€ di rimborso, come funziona e guida -