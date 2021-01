Cartelle fiscali, c'è il blocco per decreto fino a inizio marzo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Stop di due mesi all?invio di Cartelle esattoriali. Il governo, alle prese con la costruzione di nuove misure per alleviare le sofferenze di famiglie e attività in difficoltà con... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 4 gennaio 2021) Stop di due mesi all?invio diesattoriali. Il governo, alle prese con la costruzione di nuove misure per alleviare le sofferenze di famiglie e attività in difficoltà con...

