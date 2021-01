Cartelle esattoriali: stop fino a marzo con il decreto (Di lunedì 4 gennaio 2021) Lo sblocco di una valanga di Cartelle esattoriali in arrivo dopo la sospensione dei primi mesi della pandemia sembra rimandato. Secondo quanto scrive il Messaggero è in arrivo un nuovo stop che fermerà per altri due mesi, fino all’inizio di marzo, l’invio degli atti tramite un decreto: Tra i piani all’esame dell’esecutivo, trova posto un ulteriore blocco dell’attività di riscossione. Sono 35 milioni gli atti (Cartelle, ipoteche, fermi amministrativi) sospesi nei mesi scorsi e relativi al 2020 (ai quali si aggiungono quelli di inizio 2021) che potrebbero partire nel corso di queste settimane. Mentre sono 15 milioni gli accertamenti e le lettere di compliance. Un volume complessivo di 50 milioni di Cartelle che, nei ragionamenti che si fanno sull’asse ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Lo sblocco di una valanga diin arrivo dopo la sospensione dei primi mesi della pandemia sembra rimandato. Secondo quanto scrive il Messaggero è in arrivo un nuovoche fermerà per altri due mesi,all’inizio di, l’invio degli atti tramite un: Tra i piani all’esame dell’esecutivo, trova posto un ulteriore blocco dell’attività di riscossione. Sono 35 milioni gli atti (, ipoteche, fermi amministrativi) sospesi nei mesi scorsi e relativi al 2020 (ai quali si aggiungono quelli di inizio 2021) che potrebbero partire nel corso di queste settimane. Mentre sono 15 milioni gli accertamenti e le lettere di compliance. Un volume complessivo di 50 milioni diche, nei ragionamenti che si fanno sull’asse ...

