Carla Bellucci, l’influncer ha speso 8000 euro per sé ma niente regali ai figli: “Le mamme si lasciano andare e perdono i mariti” (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Penso che le mamme che viziano i loro figli e non spendono soldi per se stesse normalmente si lascino andare. Ecco perché finiscono per divorziare e i loro uomini si allontanano. Nessuno vuole una mummia, devi lavorare per avere un bell’aspetto e le mamme che viziano i loro figli non lo fanno”. Queste parole sono di un’influencer, Carla Bellucci, che lo scorso Natale ha deciso di spendere circa 8000 euro per se stessa e di non regalare niente ai propri figli. Lei si è fatta alcune punturine in faccia, svariati trattamenti estetici e ha comprato dei vestiti. Poi ha spiegato al Sun che ai figli è giusto non regalare nulla perché devono guadagnare come lei, sui social. I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Penso che leche viziano i loroe non spendono soldi per se stesse normalmente si lascino. Ecco perché finiscono per divorziare e i loro uomini si allontanano. Nessuno vuole una mummia, devi lavorare per avere un bell’aspetto e leche viziano i loronon lo fanno”. Queste parole sono di un’influencer,, che lo scorso Natale ha deciso di spendere circaper se stessa e di non regalareai propri. Lei si è fatta alcune punturine in faccia, svariati trattamenti estetici e ha comprato dei vestiti. Poi ha spiegato al Sun che aiè giusto non regalare nulla perché devono guadagnare come lei, sui social. I ...

Advertising

clikservernet : Carla Bellucci, l’influncer ha speso 8000 euro per sé ma niente regali ai figli: “Le mamme si lasciano andare e per… - Noovyis : (Carla Bellucci, l’influncer ha speso 8000 euro per sé ma niente regali ai figli: “Le mamme si lasciano andare e pe… - FQMagazineit : Carla Bellucci, l’influncer ha speso 8000 euro per sé ma niente regali ai figli: “Le mamme si lasciano andare e per… - Alessan86925291 : Carla Bellucci, l'influencer che per Natale non ha fatto regali ai figli ma ha speso 9mila euro solo per se stessa.… - yolman__ : RT @whenistarttocry: APPENA SCOPERTO CHE MONICA BELLUCCI E CARLA BRUNI NON SONO UNO IL NOME D’ARTE DELL’ALTRA???? -

Ultime Notizie dalla rete : Carla Bellucci Carla Bellucci, l'influencer che per Natale non ha fatto regali ai figli ma ha speso 9mila... Il Mattino Carla Bellucci, bufera sull’influencer: “Niente regali ai figli, spende 9mila euro per sè”

L'influencer Carla Bellucci fa discutere perché a Natale non ha fatto regali ai figli, ma ha speso ben 9mila euro solo per se stessa.

Carla Bellucci, l'influencer che per Natale non ha fatto regali ai figli ma ha speso 9mila euro solo per se stessa. Ecco perché

Carla Bellucci, influencer e madre di tre figli, questo Natale ha speso una piccola fortuna per far fare regali a se stessa ma ha deciso di non comprare nulla ai suoi ragazzi. A costo di ...

L'influencer Carla Bellucci fa discutere perché a Natale non ha fatto regali ai figli, ma ha speso ben 9mila euro solo per se stessa.Carla Bellucci, influencer e madre di tre figli, questo Natale ha speso una piccola fortuna per far fare regali a se stessa ma ha deciso di non comprare nulla ai suoi ragazzi. A costo di ...