Can Yaman in Italia per girare lo spot della De Cecco

Il divo di Daydreamer Can Yaman sarà in questi giorni in Italia per girare lo spot della nota marca De Cecco. Ad annunciarlo lo stesso attore turco che, sui social, ha informato i suoi numerosi followers del suo imminente arrivo a Roma il prossimo 5 gennaio. Il Can Divit di Daydreamer, sarà spesso in Italia in questo 2021, visto che dovranno i iniziare a breve anche le riprese del remake di Sandokan che lo vede protagonista nel ruolo che fu di Kabir Bedi. Can Yaman protagonista dello spot della De Cecco insieme a Claudia Gerini Con un post sul suo profilo Instagram, Can Yaman ha annunciato ai fan il suo imminente arrivo in Italia. L'attore turco sarà impegnato sul set ...

