Can Yaman in Italia il 5 gennaio per girare lo spot della De Cecco (Di lunedì 4 gennaio 2021) L'attore turco, diventato idolo della fan di mezzo mondo, lo ha postato proprio lui sul suo profilo di Instagram: nella capitale arriverà il 5 gennaio e si fermerà qualche giorno Can Yaman, sarà a Roma per girare lo spot della Pasta De Cecco. Le fan già si stanno mobilitando anche se, con le restrizioni della pandemia, l'Italia è in zona rossa fino al 6 gennaio

