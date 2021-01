Campania: zona gialla, arancione o rossa? Il calendario dal 7 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’Epifania due giorni in zona gialla per l’Italia, poi nel weekend del 9 e 10 gennaio di nuovo zona rossa e da lunedì 11 gennaio fino al 15, con l’arrivo di un nuovo Dpcm, il ritorno della suddivisione in zone “colorate”. Sembra essere questo il quadro che si delinea in vista della scadenza del decreto Natale, in vigore fino al 6 gennaio, dopo una domenica di riunioni e confronti che hanno coinvolto il premier Giuseppe Conte, i ministri Boccia e Speranza, i capi-delegazione della maggioranza, il Cts e in serata le regioni. Il Governo sembra ormai aver le idee chiare, la decisione dovrà comunque essere formalizzata da apposita ordinanza del ministro Roberto Speranza, ma la via sembra tracciata. Il provvedimento potrebbe essere firmato ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’Epifania due giorni inper l’Italia, poi nel weekend del 9 e 10di nuovoe da lunedì 11fino al 15, con l’arrivo di un nuovo Dpcm, il ritorno della suddivisione in zone “colorate”. Sembra essere questo il quadro che si delinea in vista della scadenza del decreto Natale, in vigore fino al 6, dopo una domenica di riunioni e confronti che hanno coinvolto il premier Giuseppe Conte, i ministri Boccia e Speranza, i capi-delegazione della maggioranza, il Cts e in serata le regioni. Il Governo sembra ormai aver le idee chiare, la decisione dovrà comunque essere formalizzata da apposita ordinanza del ministro Roberto Speranza, ma la via sembra tracciata. Il provvedimento potrebbe essere firmato ...

Advertising

cavallo_susie : Volevo fare un appello al ministro Speranza e al presidente De Luca. Presto la Campania zona arancione, perché dev… - NapoliToday : #Cronaca Campania oggi arancione e da domani all'Epifania rossa: dal 15 gennaio zona bianca? - treck3cktreck : @25O319 Ma la fonte di questa cosa? La percentuale tamponi/infetti è passata da 12% a 5.9% in zona rossa in Campani… - infoitinterno : Campania zona arancione solo per oggi: cosa cambia per apertura negozi e spostamenti - _heroiine : @teddybeatlesday Madonna Santa, Campania uguale. Siamo zona rossa da 2 mesi e mezzo e quando finalmente abbiamo i n… -