Cammarano M5S | “Niente ristori agli agriturismi autorizzati | la Regione respinge le domande”

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“La nostra è l’unicaa non aver ottemperato a una norma nazionale del 2006 che stabilisce l’obbligo di disciplinare a livello regionale qualunque tipo di transizione per aziende agrituristiche già autorizzate. A causa di questo vuoto normativo del 2008, ai gestori digià attivi edai rispettivi Comuni, a cui spetta la verifica delle conformità rispetto alla nuova disciplina, laCampania oggi sta richiedendo documentazione che attesti l’avvenuto adeguamento amministrativo rispetto alla nuova normativa, pena la perdita deia cui hanno diritto e di cui avrebbero dovuto beneficiare già da tempo. Al danno provocato dalla, si aggiunge ora la beffa a opera degli stessi uffici regionali. Un evidente pasticcio ...

