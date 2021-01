Calendario vaccinazioni anti Covid: è reale il PDF che circola tra le chat, ma le tempistiche sono orientative (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tra le chat sta circolando un documento in formato PDF che mostrerebbe il Calendario vaccinazioni anti Covid con pazienti indicati mese per mese per tutto l’arco del 2020. La fonte indicata nel documento è un articolo pubblicato il 29 dicembre dal Messaggero. Verifichiamo insieme. In sostanza: Da gennaio a marzo: medici, infermieri, operatori sociosanitari, degenti nelle RSA e ultra80enni; Da aprile a giugno: pazienti con patologie croniche a rischio e immunodeficienza, personale scolastico a rischio e over60; Da luglio a settembre: completamento del personale scolastico, persone con patologie croniche a medio rischio, lavoratori delle forze dell’ordine; Da settembre a dicembre: completamento della copertura vaccinale sul resto della popolazione senza vincoli di età né di ... Leggi su bufale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tra lestando un documento in formato PDF che mostrerebbe ilcon pazienti indicati mese per mese per tutto l’arco del 2020. La fonte indicata nel documento è un articolo pubblicato il 29 dicembre dal Messaggero. Verifichiamo insieme. In sostanza: Da gennaio a marzo: medici, infermieri, operatori sociosanitari, degenti nelle RSA e ultra80enni; Da aprile a giugno: pazienti con patologie croniche a rischio e immunodeficienza, personale scolastico a rischio e over60; Da luglio a settembre: completamento del personale scolastico, persone con patologie croniche a medio rischio, lavoratori delle forze dell’ordine; Da settembre a dicembre: completamento della copertura vaccinale sul resto della popolazione senza vincoli di età né di ...

