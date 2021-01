CALDO africano verso il Sud Italia, GELO al Nord. È meteo estremo (Di lunedì 4 gennaio 2021) meteo estremo con ampie variazioni termicheL’evoluzione meteo prospetta una situazione abbastanza insolita, forse più tipica delle stagioni di transizione che di gennaio. Ondata di CALDO del Nordafrica Le regioni meridionali e la Sicilia patiranno gli effetti di una massa d’aria calda proveniente dall’entroterra Nord africano, richiamata da un’area di bassa pressione che si formerà nel sud della Penisola Iberica, dove vi causerà forte maltempo. Neve forte della Penisola iberica La bassa pressione che si presenterà nei prossimi giorni nel sud della Penisola iberica, richiamerà aria mite e umida da sud, ed in Spagna sono attese piogge molto intense sulla costa mediterranea, mentre neve forte sui rilievi. Già l’anno scorso avevamo visto un evento meteo ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 4 gennaio 2021)con ampie variazioni termicheL’evoluzioneprospetta una situazione abbastanza insolita, forse più tipica delle stagioni di transizione che di gennaio. Ondata didelafrica Le regioni meridionali e la Sicilia patiranno gli effetti di una massa d’aria calda proveniente dall’entroterra, richiamata da un’area di bassa pressione che si formerà nel sud della Penisola Iberica, dove vi causerà forte maltempo. Neve forte della Penisola iberica La bassa pressione che si presenterà nei prossimi giorni nel sud della Penisola iberica, richiamerà aria mite e umida da sud, ed in Spagna sono attese piogge molto intense sulla costa mediterranea, mentre neve forte sui rilievi. Già l’anno scorso avevamo visto un evento...

Advertising

Eraclanius : RT @gabrillasarti2: @BrunoMaggi @Ferula18 Ti dico ieri mattina, Bar stazione, c' è sempre un africano grande e grosso , con felpe e giubot… - mooger63 : RT @gabrillasarti2: @BrunoMaggi @Ferula18 Ti dico ieri mattina, Bar stazione, c' è sempre un africano grande e grosso , con felpe e giubot… - gabrillasarti2 : @BrunoMaggi @Ferula18 Ti dico ieri mattina, Bar stazione, c' è sempre un africano grande e grosso , con felpe e gi… - Zeccarossa1 : @lucasofri Ma sono dei prestampati. Coltre di neve. Morsa del gelo Temperature polari. Poi ci son pure quelli est… - EdoardoGovi : @TraviMonica @Giulio_Firenze Meno male io non sopporto più il freddo sarà l'età o che mi sono abituato alle nostre… -