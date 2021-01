Calciomercato Palermo, nessuna rivoluzione: per l’attacco tornano di moda Di Gaudio e Felici (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Palermo e la sessione invernale di Calciomercato.Palermo, in trasferta non va: rendimento esterno pessimo, solo 6 punti in 7 gare disputateI rosanero avrebbero bisogno di nuova linfa per provare a risalire una classifica al momento deficitaria che vede il club di Viale del Fante occupare la decima posizione in classifica. Le nomi che si sono fatti per rinvigorire la rosa a disposizione di mister Boscaglia sono quelli di Antonio Di Gaudio e Mattia Felici. Il primo ha vestito la maglia rosanero nelle giovanili mentre il secondo è stato uno dei protagonisti durante la stagione di Serie D che è culminata con la promozione in C. Le operazioni non sono chiaramente semplici e, come rivela l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', non ci saranno rivoluzioni di mercato. L'operazione legata a Di ... Leggi su mediagol (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ile la sessione invernale di, in trasferta non va: rendimento esterno pessimo, solo 6 punti in 7 gare disputateI rosanero avrebbero bisogno di nuova linfa per provare a risalire una classifica al momento deficitaria che vede il club di Viale del Fante occupare la decima posizione in classifica. Le nomi che si sono fatti per rinvigorire la rosa a disposizione di mister Boscaglia sono quelli di Antonio Die Mattia. Il primo ha vestito la maglia rosanero nelle giovanili mentre il secondo è stato uno dei protagonisti durante la stagione di Serie D che è culminata con la promozione in C. Le operazioni non sono chiaramente semplici e, come rivela l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', non ci saranno rivoluzioni di mercato. L'operazione legata a Di ...

Advertising

psb_original : Lecce, Felici trova poco spazio: su di lui il Palermo #SerieB - WiAnselmo : #Calciomercato #Palermo, nessuna rivoluzione: per l'attacco tornano di moda Di Gaudio e Felici - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, nessuna rivoluzione: per l'attacco tornano di moda Di Gaudio e Felici - ILOVEPACALCIO : Innesto dalla #SerieA per l'#Avellino, #Bari pronto al doppio colpo ?? Il calciomercato delle avversarie del… - WiAnselmo : #Calciomercato #Salernitana, Di Gaudio obiettivo per l'attacco: contatti avviati. La situazione -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Palermo Calciomercato Palermo, nessuna rivoluzione: per l’attacco tornano di moda Di Gaudio e Felici Mediagol.it Lecce, Felici trova poco spazio: su di lui il Palermo

FELICI LECCE PALERMO – Su Mattia Felici, giovane esterno d’attacco di proprietà del Lecce, torna incombente l’interesse del Palermo. L’attaccante, che in Puglia sta trovando poco spazio, potrebbe torn ...

Gds: “Palermo. La prima dell’anno lontano da casa è un tabù”

L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla prima partita dell’anno per il Palermo. Iniziare l’anno in trasferta, storicamente, non porta bene ai rosa. Non lo ha portato di certo al ...

FELICI LECCE PALERMO – Su Mattia Felici, giovane esterno d’attacco di proprietà del Lecce, torna incombente l’interesse del Palermo. L’attaccante, che in Puglia sta trovando poco spazio, potrebbe torn ...L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla prima partita dell’anno per il Palermo. Iniziare l’anno in trasferta, storicamente, non porta bene ai rosa. Non lo ha portato di certo al ...