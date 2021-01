Calciomercato Monza, Berlusconi prende tutti: in arrivo Siligardi? (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dopo un avvio un po’ balbettante, il Monza di Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani ha ingranata la marcia alta vincendo quattro gara sulle ultime cinque di Serie B. Un bottino abbondante che ha permesso alla compagine brianzola di posizionarsi a ridosso dalla coppia di testa formata da Salernitana ed Empoli. Cittadella, vale per tutte e tre, permettendo: i veneti, infatti, sono in ritardo di ben due gare rispetto alle altre e, in caso di bottino pieno, Roberto Venturato potrebbe diventare il nuovo leader del torneo. Dal canto suo, Cristian Brocchi si gode il momento ottimo ed il nuovo (super) acquisto di Mario Balotelli. Entrata che, a quanto pare, non resterà l’unica: ai lombardi, infatti, piace Luca Siligardi. Siligardi pronto a scendere in Serie B per il Monza Sessantacinque minuti disputati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dopo un avvio un po’ balbettante, ildi Silvioed Adriano Galliani ha ingranata la marcia alta vincendo quattro gara sulle ultime cinque di Serie B. Un bottino abbondante che ha permesso alla compagine brianzola di posizionarsi a ridosso dalla coppia di testa formata da Salernitana ed Empoli. Cittadella, vale per tutte e tre, permettendo: i veneti, infatti, sono in ritardo di ben due gare rispetto alle altre e, in caso di bottino pieno, Roberto Venturato potrebbe diventare il nuovo leader del torneo. Dal canto suo, Cristian Brocchi si gode il momento ottimo ed il nuovo (super) acquisto di Mario Balotelli. Entrata che, a quanto pare, non resterà l’unica: ai lombardi, infatti, piace Lucapronto a scendere in Serie B per ilSessantacinque minuti disputati ...

Calciomercato Monza, Berlusconi prende tutti: in arrivo Siligardi?

Dopo un avvio un po’ balbettante, il Monza di Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani ha ingranata la marcia alta vincendo quattro gara sulle ultime cinque di Serie B. Un bottino abbondante che ha perme ...

Falco, si aggiunge la pista estera

Il calciatore giallorosso, dopo il no al Monza ribadito anche da Pantaleo Corvino ieri, riceve anche gli attestati di stima della Stella Rossa. La squadra di Belgrado, però, sarebbe destinazione meno ...

