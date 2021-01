Calciomercato Milan – Donnarumma, offerte shock da PSG e Chelsea (Di lunedì 4 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Calciomercato Milan - Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, classe 1999, sta trattando il rinnovo di contratto con il Milan. Ma all'estero premono Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 4 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Gianluigi 'Gigio', classe 1999, sta trattando il rinnovo di contratto con il. Ma all'estero premono Pianeta

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | La volontà del #Milan è chiara: #Krunic a gennaio non si muove - ninoBertolino : RT @cmdotcom: #Milan, #Leao è il nuovo fenomeno per lo scudetto: quelle voci sulla #Juventus... - ninoBertolino : RT @MilanNewsit: Sky - Tanti club interessati a Krunic, ma il Milan non lo cederà a gennaio - ninoBertolino : RT @cmdotcom: #Milan, non solo #Lovato: contatti con il Verona anche per #Zaccagni - frances18008072 : RT @cmdotcom: #Milan, non solo #Lovato: contatti con il Verona anche per #Zaccagni -