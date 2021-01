Calcio femminile, Supercoppa Italiana: programma, orari e tv. Il calendario della Final Four (Di lunedì 4 gennaio 2021) La stagione del Calcio femminile ripartirà dallo stadio comunale di Chiavari. Sarà lo storico impianto ligure a essere sede dal 6 al 10 gennaio della Final Four di Supercoppa TIMVISION, che vedrà protagoniste le prime 4 classificate della Serie A 2019/20, e quindi Juventus (detentrice del trofeo), Fiorentina, Milan e Roma. Il nuovo format della competizione, che sostituirà solo per l’attuale stagione sportiva la tradizionale partita tra la vincente del campionato e la vincente della Coppa Italia, prevede lo svolgimento di tre gare nell’arco di cinque giorni. Si partirà mercoledì 6 gennaio con le semiFinali Juventus-Roma (1ª classificata contro 4ª) e Fiorentina-Milan (2ª classificata contro 3ª), in ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) La stagione delripartirà dallo stadio comunale di Chiavari. Sarà lo storico impianto ligure a essere sede dal 6 al 10 gennaiodiTIMVISION, che vedrà protagoniste le prime 4 classificateSerie A 2019/20, e quindi Juventus (detentrice del trofeo), Fiorentina, Milan e Roma. Il nuovo formatcompetizione, che sostituirà solo per l’attuale stagione sportiva la tradizionale partita tra la vincente del campionato e la vincenteCoppa Italia, prevede lo svolgimento di tre gare nell’arco di cinque giorni. Si partirà mercoledì 6 gennaio con le semii Juventus-Roma (1ª classificata contro 4ª) e Fiorentina-Milan (2ª classificata contro 3ª), in ...

mcmese68 : @JuventusFCWomen @10_Smarti ciao Martina,come vedi il futuro tuo post calcio giocato e in generale per il calcio fe… - MarcoReNer_azz : @IlVantodiMilano @gianninastar14 @Lorenza791 Una squadra di calcio femminile fra qualche anno - eddajesu : @keenaroma Ci sono sia maschi che femmine che non conoscono il regolamento. In più almeno quando guardo il calcio f… - giuli_valle : @EmanueleGarau Ma non avrei il calcio femminile? Mi sembra di ricordare.. - Fenopiu : RT @calciofemita: ???? Dna da bomber: l’agnonese @GloriaMarinell4, attaccante e all’occorrenza centrocampista esterna offensiva dell’@Inter_W… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio femminile Calcio femminile, un movimento sempre in crescita. Il bilancio del 2020 Sky Sport Futsal femminile, pari tra Montesilvano e Italcave Statte

Il match deciso da alcune decisioni arbitrali controverse . Un clasico rovinato da alcune scelte arbitrali: Montesilvano e Italcave Real Statte si danno battaglia, un'altalena di ...

Riozzese Como, inizio anno con il botto: tre al Chievo e balza in testa alla classifica foto segui la diretta

Grande avvio di 2021 per la Riozzese Como. Riscatto pieno per la sconfitta subita contro il Tavagnacco nell’ultima gara dello scorso anno, in casa. Le ragazze di Pablo Wergifker hanno surclassato il C ...

Il match deciso da alcune decisioni arbitrali controverse . Un clasico rovinato da alcune scelte arbitrali: Montesilvano e Italcave Real Statte si danno battaglia, un'altalena di ...Grande avvio di 2021 per la Riozzese Como. Riscatto pieno per la sconfitta subita contro il Tavagnacco nell’ultima gara dello scorso anno, in casa. Le ragazze di Pablo Wergifker hanno surclassato il C ...