Calabria, Spirlì: “Se non è sicuro votare a febbraio allora rivalutiamo anche il ritorno a scuola” (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Se abbiamo dovuto rinviare le elezioni regionali perché non è sicuro tornare alle urne allora deve essere rivalutato anche il ritorno a scuola”. Con queste parole il presidente facente funzione della Regione Calabria, Nino Spirlì, si schiera dalla parte di chi polemizza con il governo e questa volta lo fa attaccando la ministra all’Istruzione: “Azzolina non può pretendere nulla. Venga lei in Calabria, nei singoli territori a organizzare in sicurezza la riapertura visto che è l’unica cosa che sembra interessarle. Per me la priorità è tutelare la salute dei ragazzi, anche quella psicologica, l’istruzione da malati o peggio ancora da morti non sarebbe comunque possibile. Quindi, se mi sarà garantito che neanche un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Se abbiamo dovuto rinviare le elezioni regionali perché non ètornare alle urnedeve essere rivalutatoil”. Con queste parole il presidente facente funzione della Regione, Nino, si schiera dalla parte di chi polemizza con il governo e questa volta lo fa attaccando la ministra all’Istruzione: “Azzolina non può pretendere nulla. Venga lei in, nei singoli territori a organizzare in sicurezza la riapertura visto che è l’unica cosa che sembra interessarle. Per me la priorità è tutelare la salute dei ragazzi,quella psicologica, l’istruzione da malati o peggio ancora da morti non sarebbe comunque possibile. Quindi, se mi sarà garantito che neun ...

