Buon onomastico ad Amelia | santo del giorno | significato nome | immagini e frasi di auguri

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Oggi 5 gennaio 2021 si festeggia Sant’. Non si sa praticamente nulla della vita di questa giovane martire, uccisa insieme ad altri cristiani a Gerona, una città della Catalagona in Spagna. La sua morte potrebbe risalire intorno al 304. Ilè comunque molto diffuso in Italia, ed il 5 Gennaio saranno in molte L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.