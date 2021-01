Brasile, Neymar nella Walk of Fame dello stadio Maracanà: “Orgoglioso di fare la storia del calcio” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Non solo Pelé, Zico, Romario, Garrincha, Socrates, Ronaldo, Ronaldinho e Marta. Ora anche Neymar farà parte della Walk of Fame dello stadio Maracanà. L’attaccante del Psg, infatti, si è fatto prendere l’impronta dei suoi piedi in occasione della visita al celebre stadio e su Instagram ha celebrato questo straordinario traguardo: “Sono estremamente contento e Orgoglioso di poter fare la storia del calcio e di potermi unire a tanti campioni che hanno lasciato le proprie orme al Maracanà“. Nonostante la giovane età, Neymar è già il secondo miglior marcatore della nazionale verdeoro, a soli 13 gol da una leggenda come Pelé. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 gennaio 2021) Non solo Pelé, Zico, Romario, Garrincha, Socrates, Ronaldo, Ronaldinho e Marta. Ora anchefarà parte dellaof. L’attaccante del Psg, infatti, si è fatto prendere l’impronta dei suoi piedi in occasione della visita al celebree su Instagram ha celebrato questo straordinario traguardo: “Sono estremamente contento edi poterladele di potermi unire a tanti campioni che hanno lasciato le proprie orme al“. Nonostante la giovane età,è già il secondo miglior marcatore della nazionale verdeoro, a soli 13 gol da una leggenda come Pelé. SportFace.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Dal Brasile - Festa con 500 persone da venerdì fino a fine anno: Neymar nella bufera - Corriere : Per Neymar il Covid non esiste: party con 500 invitati - Corriere : Per Neymar il Covid non esiste: party con 500 invitati - sportface2016 : #Brasile, #Neymar nella Walk of Fame dello stadio #Maracanà: “Orgoglioso di fare la storia del calcio” - infoitsport : Party in Brasile, Neymar: «Cena tutti distanziati e negativi. E non con 500 persone» -