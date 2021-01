Bozza decreto: zona gialla in settimana, arancione nel weekend | Vietati gli spostamenti tra Regioni fino al 15/1 (Di lunedì 4 gennaio 2021) spostamenti tra Regioni Vietati dal 7 al 15 gennaio, zona gialla 'rafforzata' in settimana e arancione nel weekend. E' quanto prevede la Bozza del nuovo decreto sulle misure anti-Covid che sarà sul ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 4 gennaio 2021)tradal 7 al 15 gennaio,'rafforzata' innel. E' quanto prevede ladel nuovosulle misure anti-Covid che sarà sul ...

Diversi Paesi europei tornano in lockdown o prolungano le misure restrittive, disposizioni "light" per ora in Italia ...

Misure in Cdm, da lunedì scattano le fasce con nuovo Rt. Vietati dal 7 al 15 gli spostamenti tra regioni tranne per motivi lavorativi o di salute ...

