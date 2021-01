Borse europee positive, Milano si allinea (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – Viaggia in rialzo Piazza Affari allineandosi agli altri listini azionari europei, seppur con cautela, mentre si intensificano i timori tra gli investitori per i continui contagi da coronavirus. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,64%. Giornata di forti guadagni per l’oro, che segna un rialzo dell’1,78%. Tonico il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,21%. Balza in alto lo spread, posizionandosi a +112 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,51%. Tra le principali Borse europee ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dello 0,95%, svetta Londra che segna un importante progresso del 2,45%. Parigi avanza dell’1,50%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – Viaggia in rialzo Piazza Affarindosi agli altri listini azionari europei, seppur con cautela, mentre si intensificano i timori tra gli investitori per i continui contagi da coronavirus. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,64%. Giornata di forti guadagni per l’oro, che segna un rialzo dell’1,78%. Tonico il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,21%. Balza in alto lo spread, posizionandosi a +112 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,51%. Tra le principaliben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dello 0,95%, svetta Londra che segna un importante progresso del 2,45%. Parigi avanza dell’1,50%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta ...

