Borsa | Wall Street chiude negativa | Dow Jones -1 | 25% | Nasdaq -1 | 47%

Advertising

infoiteconomia : Borsa Milano riduce rialzo in scia Wall Street, giù banche e oil - rafbarberio : I tre operatori Tlc cinesi espulsi dalla Borsa di Wall Street - InvestingItalia : #Borsa Milano riduce rialzo in scia Wall Street, giù banche e oil - - CorriereQ : Borsa: Europa solida dopo Wall street, Londra +2,6% - galax64716705 : RT @ansa_economia: Borsa: Europa solida dopo Wall street, Londra +2,6%. Piazza Affari tiene attorno al rialzo di un punto percentuale #ANSA… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Wall

Wall Street archivia la seduta in netto calo. Il Dow Jones perde l'1,25% a 30.223,89 punti, il Nasdaq cede l'1,47% a 12.698,45 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno l'1,48% a 3.700,65 punti.Bene Fiat Chrysler, in rialzo di oltre 2% dopo il via libera degli azionisti all'accordo di fusione con Psa. L'iniziale rialzo delle spread si è comunque ridimensionato nel corso della seduta in un me ...