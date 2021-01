Bollettino Coronavirus oggi in Italia: i dati della Protezione Civile per il 4 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) I contagi di Coronavirus in Italia oggi con il Bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento I dati dei contagi di oggi regione per regione: in Veneto 1682 positivi e 50 decessi; da inizio pandemia i positivi totali sono 266.946, mentre i morti 6.813. Il totale dei ricoverati è di 2.706 persone (+18) mentre nelle terapie intensive sono in cura 368 persone (+3). In Molise i nuovi casi sono 82 e ci sono 2 nuovi decessi. In Alto Adige i nuovi contagi sono 218, mentre le vittime nelle ultime 24 ore salgono di 5. I pazienti Covid-19 ricoverati sono 25 nelle terapie intensive (1 in più rispetto ad ieri), 197 nei normali reparti ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) I contagi diincon ildidel MinisteroSalute e i: articolo in aggiornamento Idei contagi diregione per regione: in Veneto 1682 positivi e 50 decessi; da inizio pandemia i positivi totali sono 266.946, mentre i morti 6.813. Il totale dei ricoverati è di 2.706 persone (+18) mentre nelle terapie intensive sono in cura 368 persone (+3). In Molise i nuovi casi sono 82 e ci sono 2 nuovi decessi. In Alto Adige i nuovi contagi sono 218, mentre le vittime nelle ultime 24 ore salgono di 5. I pazienti Covid-19 ricoverati sono 25 nelle terapie intensive (1 in più rispetto ad ieri), 197 nei normali reparti ...

Coronavirus Toscana, Giani: "Sono 313 i nuovi casi". Vaccinazioni oltre le 10mila / LIVE

