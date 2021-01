Bollettino coronavirus Ministero Salute 4 gennaio Cala tasso di positività | 13 8%

Advertising

Corriere : In Italia 22.211 casi e 462 morti, il tasso di positività balza al 14,1% - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni dell'#Umbria #Coronavirus #COVID19 - Tele_Nicosia : Coronavirus Veneto, 1.682 contagi e 50 morti: il bollettino - iltirreno : Coronavirus, il bollettino regionale di lunedì 4 gennaio - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Coronavirus #Veneto, 1.682 contagi e 50 morti: il bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino coronavirus

il Resto del Carlino

Con 3.165 il Veneto detiene ancora il primato di nuovi casi rilevati di coronavirus in termini assoluti, seguito da Emilia-Romagna (2.035), Lombardia (1.402), Lazio (1.275). Seguono nella classifica c ...Nelle ultime 72 ore si sono registrati 189 morti, 9'665 casi positivi e 367 decessi in tutta la Nazione BERNA – In Svizzera, nelle ultime 72 ore, sono stati registrati 9'665 nuovi contagi da coronavir ...