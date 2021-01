Bollettino Coronavirus del 4 Gennaio 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 4 gennaio 2021) In data 4l’incremento nazionale dei casi è +0,50% (ieri +0,66%) con 2.166.244 contagiati totali, 1.520.106 dimissioni/guarigioni (+16.206) e 75.680 deceduti (+348); 570.458 infezioni in corso (-5.756). Elaborati 77.993 tamponi totali (ieri 102.974) con 35.417 casi testati (ieri 44.310); 10.800 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 13,84% (ieri 13,83% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 30,49% (ieri 32,14% – target 3%). Ricoverati con sintomi +242 (23.317); terapie intensive -4 (2.579) con 136 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 1.682; Emilia Romagna 1.600; Sicilia 1.391; Lazio 1.334; Lombardia 863. In Lombardia curva +0,17% (ieri +0,35%) con 8.161 tamponi totali (ieri 13.209) e 3.029 casi testati (ieri 5.215); 863 positivi (target 1.000); rapporto positivi/tamponi totali 10,57% (ieri 12,93% – target 2%); ...