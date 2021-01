Boccia: “Le zone non cambieranno, pensiamo ad inasprimento soglie” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia, ha parlato ai microfoni di Rai 1 delle misure anti Covid che vigeranno in Italia fino al 15 gennaio Il ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia, ha parlato ai microfoni di Rai 1, nel corso de La Vita in diretta di quelle che saranno le prossime L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il ministro per gli affari regionali, Francesco, ha parlato ai microfoni di Rai 1 delle misure anti Covid che vigeranno in Italia fino al 15 gennaio Il ministro per gli affari regionali, Francesco, ha parlato ai microfoni di Rai 1, nel corso de La Vita in diretta di quelle che saranno le prossime L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

pdnetwork : Alcune zone del Paese dovranno conservare limiti alla circolazione: un fatto inevitabile per quanto sgradito a tutt… - Debbie28366749 : Non solo lasciate anarchia totale alle regioni per aprire le scuole,che agiscono per interesse e dispetto politico,… - Herbert403 : Covid, alle 21 vertice del governo per le misure post festività: le ipotesi. Boccia: “Inaspriremo le soglie dell’in… - albe_68 : @annalisabi76 invece Boccia che fa gnè gnè? è ubriaco di sè stesso.. come Francheschini che si inventa le zone bian… - CorriereUmbria : Covid, Boccia: 'Pronti a restrizioni più dure in Cdm. Per ora no zone bianche' #Boccia #Covid #restrizioni… -