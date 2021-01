Binotto sul 2021: tra gerarchie in squadra e posti di lavoro da salvare (Di lunedì 4 gennaio 2021) E' una Ferrari non in fase di ricostruzione, ma di cambiamento. Cambierà un pilota, Sainz al posto di Vettel, e cambieranno alcune dinamiche interne al team, per una nuova organizzazione della squadra. Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 4 gennaio 2021) E' una Ferrari non in fase di ricostruzione, ma di cambiamento. Cambierà un pilota, Sainz al posto di Vettel, e cambieranno alcune dinamiche interne al team, per una nuova organizzazione della

Il team principal di Maranello ha chiarito che Leclerc e Sainz partiranno alla pari ad inizio campionato, elencando i benefici di aver portato in squadra lo spagnolo mentre sullo sfondo si delineano i ...

Steiner: “Sarebbe bello se Mick seguisse i passi di Leclerc”

Steiner è convinto che la stagione 2021 darà a Mick Schumacher l'opportunità di crescere molto, con un pensiero anche alle chance di rivoluzionare i risultati Haas ...

