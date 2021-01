Berto | il paladino degli oppressi che unì l' Italia

Leggi su panorama

(Di lunedì 4 gennaio 2021) A 106 anni dalla nascita dello scrittore di Mogliano Veneto, di cui l'editore Neri Pozza sta ripubblicando le opere, panorama.it ripercorre la parabola umana e culturale di una delle personalità più affascinanti della letteraturana del secondo Novecento. Da Il cielo è rosso a Il brigante, da Il male oscuro a La Fantarca, da Anonimo veneziano alle riflessioni sulla Calabria, Giuseppe(1914-1978) ha impersonato la figura dell'intellettuale che fa i conti con la sua stessa esistenza dolorosa, sin dentro le pieghe più intime della propria anima, agitata da tristezza (in abbondanza) e gioia (a macchia di leopardo). Dopo essere approdato sul promontorio calabrese di Capo Vaticano, decise di stabilirvi il suo buen retiro. Per l'eternità. La figlia Antonia: «Mio padre ha sempre lottato per difendere il Sud e la ...