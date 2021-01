Benevento-Milan 0-2, Pioli: “Pressioni? Ce le mettiamo noi” | VIDEO (Di lunedì 4 gennaio 2021) Benevento-Milan ULTIME VIDEO NEWS - Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato nel post-partita del 'Vigorito' il successo esterno del suo Milan Benevento-Milan 0-2, Pioli: “Pressioni? Ce le mettiamo noi” VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 4 gennaio 2021)ULTIMENEWS - Stefano, tecnico rossonero, ha commentato nel post-partita del 'Vigorito' il successo esterno del suo0-2,: “? Ce lenoi”Pianeta

AntoVitiello : Il #Milan vince una gara complicata a #Benevento, per più di un'ora in 10 uomini. #Leao si è inventato un gol strao… - ZZiliani : #Milan avanti 1-0 a fine primo tempo (e con un uomo in meno per il rosso a #Tonali), ma prima del rigore realizzato… - UEFAcom_it : ??? Il #Milan passa 2?-0? sul campo del #Benevento e resta in vetta alla #SerieA ?? #UEL | @acmilan - Burkiano2 : Un #Inter che in crescita e trova la vittoria contro un #Crotone che ha un'idea di calcio che a me piace molto, pec… - lettucemtititi : #SerieA Sunday Football Results Juventus 4-1 Udinese Benevento 0-2 AC Milan Spezia 0-1 Hellas Verona Roma 1-0 S… -