Benevento | il bilancio delle attività della Polizia Stradale | in calo gli incidenti

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Inizia un nuovo anno ed è tempo di tirare le somme di quello appena trascorso. Ladi Stato ha offerto un importante contributo durante tutto l’arco del 2020 sul frontesicurezza, soprattutto attraverso gli uominiSpecialità, quotidianamente impegnati sulle principali arterieprovincia sannita. Le 820 pattuglie impiegate dalla Sezionedidurante tutto il corso dell’anno, hanno prestato 245 soccorsi ad utentistrada in difficoltà e provveduto a sottoporre a controllo 6200 veicoli, identificando circa 7000 persone. A fronte di un aumento dei controlli a veicoli e ...

Le 820 pattuglie impiegate dalla Sezione Polizia Stradale di Benevento durante tutto il corso dell'anno, hanno prestato 245 soccorsi ad utenti della strada in difficoltà e provveduto a sottoporre a co ...