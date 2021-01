Belén Rodrìguez polemica: la showgirl risponde a chi la definisce incline a sedurre (Di lunedì 4 gennaio 2021) Protagonista del gossip made in Italy, Belén Rodrìguez ha sempre vissuto le sue storie sentimentali senza mai nascondersi, e nonostante in più occasioni ha lamentato una presenza invadente di paparazzi vari la showgirl argentina ha cercato di viversi la sua vita privata sempre in modo completo e poco condizionato. Eppure la bellissima Belén non è esime da critiche soprattutto quelle che hanno origine dai sui followers che commentano con attenzione ogni suo post soprattutto se fa riferimento al suo nuovo amore Antonino Spinalbese. Nei giorni scorsi l’argentina ha pubblicato uno scatto dove elogia l’amore che prova per l’hair style conosciuto la scorsa estate, una foto dove appare Antonino solo in montagna ripreso da lei quasi di nascosto: “E scusa se non parlo abbastanza ma ho una scuola di danza nello ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Protagonista del gossip made in Italy,ha sempre vissuto le sue storie sentimentali senza mai nascondersi, e nonostante in più occasioni ha lamentato una presenza invadente di paparazzi vari laargentina ha cercato di viversi la sua vita privata sempre in modo completo e poco condizionato. Eppure la bellissimanon è esime da critiche soprattutto quelle che hanno origine dai sui followers che commentano con attenzione ogni suo post soprattutto se fa riferimento al suo nuovo amore Antonino Spinalbese. Nei giorni scorsi l’argentina ha pubblicato uno scatto dove elogia l’amore che prova per l’hair style conosciuto la scorsa estate, una foto dove appare Antonino solo in montagna ripreso da lei quasi di nascosto: “E scusa se non parlo abbastanza ma ho una scuola di danza nello ...

