Beckham | altro ko legale | l’Inter Miami potrebbe cambiare nome

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Davidnon ha ottenuto l’autorizzazione per utilizzare la parola Inter neldella sua squadra diSeconda sconfittaper David. L’ufficio statunitense dei brevetti ha respinto la richieste dell’ex centrocampista inglese di poter utilizzare ilInter per la propria squadra, che milita nella Major League Soccer. Ci sarà ungrado di giudizio, ma è remota la possibilità di vittoria da parte di. In caso di esito negativo,dovrà. Leggi su Calcionews24.com

Calcio News 24

Due su due, la sentenza d’appello conferma il primo grado del mese di febbraio 2020 e – per David Beckham – non resta che giocarsi il tutto per tutto nel terzo grado: intanto, però, sono appunto già ...David Beckham non ha ottenuto l'autorizzazione per utilizzare la parola Inter nel nome della sua squadra di Miami. Le ultime ...